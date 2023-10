11:07

“Riconfermiamo la presenza della nostra associazione con la formula di successo del Villaggio Astoi, poiché crediamo profondamente nel valore della coesione come strumento per rafforzare il mercato e la visibilità”. Così in una nota il presidente di Astoi, Pier Ezhaya, sul ritorno a TTG Travel Experience.

L’associazione che rappresenta i tour operator italiani accoglierà il mercato al Padiglione 3. “I tre giorni in fiera rappresenteranno l’occasione per fare networking, incontrare personalmente gli agenti di viaggi e i diversi rappresentanti del settore”, afferma Ezhaya.



Il Villaggio Astoi

All’interno del Villaggio Astoi - un’area di circa 900 mq - saranno presenti: Alidays Travel Experiences, Alpitour, Costa Crociere, Dimensione Turismo, Futura Vacanze, Guiness Travel, Idee per Viaggiare, Imperatore Travel World, Inter-studioviaggi/Cocktail, Isola Azzurra, Kel 12, Kiriacoulis Holiday, Meridiano Viaggi e Turismo, Naar, Ota Viaggi, Quality Group, Settemari/AmoilMondo, TH Group, Veratour, Viaggi del Mappamondo.



Gli eventi

Parallelamente l’associazione sarà impegnata in un intenso programma di eventi. Nel primo pomeriggio di mercoledì 11 ottobre, presso il Villaggio Astoi, si terrà un incontro riservato alla stampa ‘Chiudiamo il Cerchio’, per fare il punto su numerosi temi di scenario e di mercato: dal bilancio dell’estate 2023 alle prospettive 2024, dal viaggio diventato bisogno incomprimibile al tema inflazione e caro prezzi, dalle relazioni tra filiera e viaggiatore finale all’evoluzione del ruolo degli operatori nel turismo organizzato.



L’Astoi Party

“Quest’anno inoltre – aggiunge Ezhaya - abbiamo deciso di organizzare un evento importante con il coinvolgimento di numerosi attori del mercato turistico. Sarà un momento di socializzazione e di leggerezza dopo un biennio complesso e fortemente sfidante”. Si tratta dell’Astoi Party, evento su invito che si terrà la sera del 12 ottobre presso il Rockisland di Rimini.



L’appuntamento, realizzato con il contributo del delegato al Marketing e agli Eventi, Stefano Pompili, vedrà coinvolti i rappresentanti dei t.o. associati, le agenzie, i Network, gli enti del turismo, la stampa trade e consumer e altri attori del settore. Partner saranno Trenitalia, Europ Assistance, Neos Air e Art Group.



“Nell’attuale scenario – precisa Ezhaya -, avendo anche tratto insegnamento dal recente passato, è divenuto imprescindibile attuare strategie sempre più rivolte ad un maggiore coinvolgimento della filiera e dei partner, lasciandosi alle spalle visioni troppo settoriali. L’Astoi Party va letto in questo contesto, come aggregazione di tutti gli attori che ogni giorno consentono a questo mercato di crescere e di superare le mille difficoltà. Colgo l’occasione per ringraziare le aziende che hanno creduto in questo progetto e che, proprio in un’ottica di partnership, hanno reso possibile con il proprio supporto la realizzazione di questo evento”.