11:38

Sarà un ritorno in massa quello dei tour operator in fiera in occasione della prossima edizione di TTG Travel Experience, che si aprirà il prossimo 11 ottobre a Rimini Fiera.

L’appuntamento b2b organizzato di Italian Exhibition Group dedicato alla filiera del turismo avrà così un’importante componente relativa al mercato outgoing.



Il Villaggio Astoi

“Gli agenti di viaggi insieme al turismo intermediato – sottolinea Gloria Armiri, Group Exhibition Manager - Tourism & Hospitality Division di Italian Exhibition Group – rappresentano la componente più significativa di chi visita ed espone. Quest’anno siamo quindi felici di accogliere in fiera il Villaggio Astoi, l’area collettiva nella quale saranno posizionati gli spazi espositivi del tour operator associati. TTG è un appuntamento che ha creato intorno a sé fedeltà e la frase “ci vediamo a TTG” è da 60 edizioni un mantra per i protagonisti del turismo. Ci aspettiamo una risposta forte e positiva”.



In fiera saranno quindi presenti tutti i big del comparto tour operating per esplorare nuove occasioni di business sia in vista della stagione invernale sia di quella estiva del 2024.