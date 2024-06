Sina Hotels in ebike con Unicorn Mobility

Sina Hotels firma una partnership strategica con Unicorn Mobility, startup che promuove la mobilità sostenibile offrendo servizi di mobilità elettrica leggera. Questa collaborazione offrirà ai turisti e agli ospiti delle strutture ricettive del gruppo l’opportunità di accedere a una soluzione di trasporto comoda, esclusiva e, soprattutto, eco-friendly.

L’accordo prevede una prima fornitura di ebike alla struttura Sina Villa Medici, Autograph Collection di Firenze. Le ebike, dotate di batterie con un’autonomia di oltre 70 chilometri, casco, GPS e allarme integrati, saranno offerte come servizio di cortesia a tutti gli ospiti della struttura. Grazie all’app sviluppata da Unicorn Mobility, i veicoli saranno facilmente gestibili, permettendo agli utenti di controllare i mezzi in base alle proprie esigenze.

“Non c’è niente di meglio che scoprire le meraviglie fiorentine girando in bicicletta: in più, con le e-bikes a disposizione dell’hotel, i nostri ospiti possono raggiungere facilmente anche i luoghi meno accessibili, ma più panoramici per godere della bellezza della città da altre prospettive – dice Fernando Pane, general manager Sina Villa Medici, Autograph Collection -. Un valore aggiunto per noi e per Firenze che diventa sempre più green. I nostri clienti stanno apprezzando moltissimo il servizio, a dimostrazione del fatto che sostenibilità e benessere sono parole chiave sempre più rilevanti quando si tratta di viaggio, lusso e qualità”.