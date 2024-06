Le adv inglesi al Governo: “Il green non penalizzi i turisti”

Non colpire i viaggiatori con le misure legate alla green economy. Questa la richiesta che arriva dall’Abta, l’associazione delle agenzie di viaggi del Regno Unito, al prossimo Governo britannico.

Come riporta ttgmedia.com, Mark Tanzer, chief executive dell’associazIone, ha sottolineato come le elezioni siano un momento in cui “i politici ascoltano”. E dunque sia il contesto ideale per avanzare le proprie istanze.

“Qualunque sia il governo in arrivo - ha affermato il manager -, vorremmo che si continuasse a muoversi verso un futuro con zero emissioni nette, ma a un ritmo che non renda i viaggi inaccessibili o limiti la scelta”.