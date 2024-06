Enav: scali piccoli sempre operativi grazie alla tecnologia

Aeroporti medio-piccoli operativi 365 giorni l’anno grazie a due innovazioni italiane apripista in Europa: le Remote digital towers e la procedura Free Route Airspace Italy. “Dopo il successo riscosso dallo scalo di Brindisi a partire dal 2022 - ha evidenziato Felice Catapano, director of strategy Enav intervenuto al convegno di Roma de Il Sole24Ore “Trasporti nel cuore dell’economia - il modello di monitoraggio garantito da 18 telecamere fisse e 13 monitor ad alta definizione, basato sull’uso di AI e machine learning, punta a essere esteso a 45 scali entro il 2030 valorizzando sia le filiere commerciali che turistiche di territori oggi esclusi dalle rotte usuali”.

Gestite simultaneamente da un unico centro operativo, le digital towers favoriscono un abbattimento dei costi per le compagnie aeree e le società aeroportuali penalizzate da stagionalità operative ridotte. In virtù della Free Route, poi, tutti i veicoli in sorvolo ad una quota superiore ai 6.500 metri hanno oggi modo di attraversare i cieli italiani con percorsi diretti, velocizzando gli arrivi e risparmiando sensibili quantitativi di carburante (87 milioni di km risparmiati fra il 2017 e il 2023, con consumi ridotti di 342mila tonnellate e 1 milione di tonnellate di Co2 in meno). A beneficiare delle due innovazioni sarà in particolare il traffico aereo di Sardegna e Sicilia, già potenziato quest’anno dalla movimentazione di oltre 2 milioni di passeggeri Aeroitalia.