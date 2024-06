Adesso serviranno almeno 18 mesi per integrare tutta la struttura Ita nel gruppo Lufthansa. Per capirci stiamo parlando di quel mondo del trasporto aereo che, oltre al vettore tedesco, comprende anche Austrian, Swiss, Brussels, Air Dolomiti ed Eurowings. Non sarà una passeggiata e assisteremo a mesi frenetici e pieni di notizie.

I tedeschi (che avranno anche il ceo con la probabile uscita del presidente Turicchi ), come sanno quelli che frequentano il mondo del trasporto aereo, all’interno delle alleanze dominano e non fanno da secondi a nessuno.

Quindi le trattative sui network avranno una linea ben precisa, linea che parte da Francoforte e, sino a quando Lh non avrà la maggioranza piena, non modificherà però sedi e strutture. Poi si vedrà. Ma in ogni caso entro pochi giorni si dovrebbe mettere fine a questo tormentato sentiero della compagnia aerea italiana. Tra qualche settimana sul ponte di comando a Roma ci saranno anche i tedeschi e tutto dovrebbe cambiare, forse.