Aci blueteam apre una nuova lounge a Milano

Aci blueteam guarda ai target più esigenti e sofisticati di clientela, e per loro apre una nuova lounge nel cuore di Milano. Apre così la lounge Duomo, in via San Raffaele, uno spazio di incontro per i propri clienti nel capoluogo lombardo, che fa seguito all’apertura della lounge presso l’ufficio di Roma, inaugurata alla fine dello scorso anno.

“Siamo entusiasti di poter incontrare i nostri clienti in una location così affascinante e prestigiosa – ha dichiarato Alfredo Pezzani, chief business officer ACI blueteam, nel corso dell’inaugurazione con l’evento “Sotto il cielo di Milano”. –. Questa nuova lounge rappresenta un punto di incontro ideale per chi cerca servizi esclusivi e un’esperienza unica senza pari”.

ACI blueteam continua a consolidare la sua presenza nel segmento premium all’interno delle aree corporate e leisure, diventando sempre di più sinonimo di eccellenza. Il recente lancio del marchio Exclusive, inoltre, ha rappresentato un ulteriore passo avanti in questa direzione.