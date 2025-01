Abercrombie & Kent apre una nuova dmc in Messico

Abercrombie & Kent espande la sua presenza in Messico con l’apertura di una nuova dmc con uffici a Città del Messico e Merida.

L’espansione, come riporta Travelpulse, supporta l’impegno dell’azienda nel fornire esperienze di viaggio uniche ed è in linea con il piano di aprire una struttura in Messico nel 2025.

Con l’aggiunta della dmc in Messico, A&K ora gestisce oltre 55 uffici in più di 30 paesi in tutto il mondo; l’aggiunta del Messico segna la 36° dmc dell’azienda.

“Il Messico è un Paese rinomato per il patrimonio culturale, i paesaggi diversificati e l’ospitalità - afferma Graeme Bull, direttore generale della dmc del Messico -. Il nostro team è desideroso di sfruttare competenza e passione per creare esperienze di viaggio autentiche e indimenticabili, mostrando il meglio del Messico “.

Nell’ottobre 2024, la dmc del Messico ha iniziato a offrire un’ampia gamma di servizi, tra cui itinerari su misura, accesso esclusivo a esperienze uniche e supporto sul campo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Voluta da Geoffrey Kent, la prossima struttura di proprietà dell’azienda nello Yucatan offrirà agli ospiti sistemazioni di lusso, servizi al top e attività che metteranno in mostra la cultura e la bellezza naturale della regione.

Rebecca Osman, chief destination officer di A&K, ha aggiunto: “L’apertura della nostra dmc in Messico segna una pietra miliare significativa nell’impegno continuo di A&K nel fornire esperienze di viaggio nelle Americhe. Con la leadership di Graeme e la prossima proprietà nello Yucatan, siamo pronti a espandere ulteriormente la nostra presenza nel Paese”.