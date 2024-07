La linea Glance di Alidays trasforma l’approccio al viaggio, facendo del lusso un’occasione di nuova ispirazione e sorpresa. Al centro del talk ‘Star Bene’, organizzato a Milano nella sede dell’operatore, l’offerta di esperienze esclusive serve oggi a riplasmare il gusto anche nei confronti di quell’omologazione meno evidente, ma diffusa ormai a livello globale, dei prodotti d’alta gamma.

Il cliente luxury cerca l’inaspettato

“L’impatto di Glance nella nostra programmazione è ancora relativo in termini numerici - ha osservato Davide Catania, ceo di Alidays -, ma dal suo lancio nel 2018 sta portando in luce un nuovo profilo del cliente luxury, sempre più attratto dall’inaspettato: sia per quanto riguarda la disponibilità di prodotti non associabili ai consueti brand internazionali, sia per l’effetto gratificante che i nostri consulenti riescono a ottenere favorendo una fruizione fuori dagli schemi della destinazione”.

Aspetti confermati dai tanti ospiti dell’evento, fra cui Emilio Bellini e Claudia D’Arpizio - rispettivamente professor of leadership and innovation School of Management del Politecnico di Milano e senior partner Bain & Company -, ma anche dall’andamento stagionale di Alidays: tornato lo scorso anno ai livelli del 2019, l’operatore registra nel 2024 una leggera crescita complessiva, trainata però dal grande successo del Giappone (con prezzi tendenti nel 2025 alla doppia cifra, anche in funzione di governance degli arrivi) e dell’Oriente, oltre che dell’Oceano Indiano e del Sudafrica. Destinazioni dove il miglior rapporto qualità-prezzo si accompagna a una crescente diversificazione dell’offerta locale.