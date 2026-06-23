Alpitour World sarebbe in trattative per acquisire una partecipazione in Ávoris. L’indiscrezione è stata riportata dalla testata spagnola Preferente, secondo cui i colloqui tra il gruppo italiano e Barceló si sarebbero intensificati negli ultimi mesi.

Se confermata, l’operazione potrebbe rivelarsi vantaggiosa per entrambe le parti. Da un lato, consentirebbe a Barceló di avviare la cessione della propria divisione viaggi, aprendo il capitale a un partner industriale solido e di primo piano nel turismo europeo.

Verso il consolidamento?

Dall’altro, l’ingresso in Ávoris segnerebbe per Alpitour World un passo di consolidamento strategico per rafforzarne l’attrattività agli occhi dei grandi investitori o di potenziali acquirenti, nonché il posizionamento a livello internazionale.

Il Gruppo sarebbe così in grado di competere ad armi pari con i big esteri del turismo organizzato.