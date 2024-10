Sono prenotabili gli itinerari del 2026 di Costa Crociere, che gioca d’anticipo con i tour di 6 delle proprie navi della flotta nel Mediterraneo e in Nord Europa.

Costa Fortuna sarà posizionata per crociere in Grecia e Turchia che verranno effettuate da maggio a ottobre con partenze da Atene. La formula proposta è quella del pacchetto “volo+crociera”, disponibile da tutti i principali Paesi europei, compresa l’Italia.

“Novità anche per l'itinerario di Costa Fascinosa – aggiunge la compagnia in una nota -, che in una settimana visiterà quattro isole di Italia, Grecia e Malta, tra cui Argostoli, a Cefalonia, conosciuta come “l’isola delle tartarughe”, Mykonos, con la sua atmosfera mondana, e poi la Sicilia con Catania, e Malta con La Valletta, per perdersi nel fascino dell’architettura barocca e arabeggiante. L’itinerario comprende anche Taranto, per scoprire la Puglia, e Atene, culla dell’antica civiltà greca, da dove sarà possibile anche imbarcare per iniziare la propria crociera”.

Per quanto riguarda Costa Smeralda e Costa Toscana queste saranno posizionate nel Mediterrano Occidentale con partenze rispettivamente da Savona e da Genova. In Nord Europa navigheranno infine due navi, Costa Favolosa e Costa Diadema.