Dal Madagascar agli Emirati Arabi, su rotte del lusso che regalano esperienze esclusive e avventure naturalistiche. Ponant ha lanciato originali crociere upper level lungo le coste selvagge dell’Africa passando per le città degli Emirati, alla scoperta di arcipelaghi e corone di isole sospese tra Asia e Africa.

Tra fine 2024 e inizi 2025 sono gli 8 itinerari esotici in programma. Lo yacht Ponant Explorer Le Bougainville navigherà negli Emirati Arabi per una crociera di sette notti da Dubai a Dubai con soste a Abu Dhabi, Doha, Manama e Damman e partenza il 2 gennaio 2025, senza supplemento singola. Partenza il 23 novembre per il viaggio di 10 notti da Dubai a Muscat, mentre un altro itinerario sempre di 10 notti partirà il 23 dicembre da Muscat a Dubai, con soste a Sour, Ile Daymaniyat, Khasab, Abu Dhabi, Dammam, Doha e Manama. Il 3 dicembre, invece, inizierà la crociera di 10 notti da Muscat a Doha con una tappa anche a Dubai.

Madagascar, Zanzibar, Seychelles e Mauritius saranno invece i Paesi protagonisti degli itinerari delle Ponant Explorers, per viaggi dalle 13 alle 15 notti.

A bordo delle Explorers gli ospiti hanno a disposizione 92 grandi cabine e suite con balcone, una piccola Spa, ampie finestre vista mare, piscina e solarium esterni, marina per accesso agli zodiac, trattamento all inclusive e open bar, oltre a una cucina gourmet di ispirazione francese. Su molte partenze, inoltre, non si applica il supplemento per la sistemazione in cabina singola.