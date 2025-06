Educazione ambientale, il progetto internazionale di Costa Crociere Foundation

Si chiama ‘Guardiani del Mare’ il nuovo progetto di edutainment ambientale che, in occasione del World Ocean Day dell’8 giugno, Costa Crociere Foundation dedica ai giovani ospiti delle navi Costa. Un’iniziativa che rappresenta l’evoluzione naturale del programma ‘Guardiani della Costa’, che in otto edizioni ha coinvolto oltre 100mila fra studenti e docenti italiani nelle attività di sensibilizzazione ed educazione alla conoscenza della ricchezza biologica marina e alla sua tutela, permettendo di raccogliere oltre 130mila dati scientifici sulla biodiversità nel Mediterraneo, sui rifiuti marini e sull’inquinamento del mare.

La nuova esperienza educativa a bordo

“Dopo aver raggiunto migliaia di persone, fra studenti e docenti a terra - spiega Sara Dotta, Direttore Comunicazione ed Eventi di Costa Crociere e Segretaria Generale di Costa Crociere Foundation - era giunto il momento di coinvolgere anche i giovani viaggiatori a bordo delle nostre navi, offrendo loro un’esperienza educativa che fosse anche divertente, accessibile e senza barriere linguistiche. Con i ‘Guardiani del Mare’ vogliamo portare il nostro impegno per l’educazione ambientale ad un livello superiore in un’esperienza che unisce divertimento, consapevolezza e amore per il mare”.

‘Guardiani del Mare’ è pensato per essere presente su tutte le navi della flotta Costa, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico internazionale e multiculturale grazie a un linguaggio universale fatto di gioco, scoperta e collaborazione. A essere coinvolti bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni, ai quali vengono proposte attività che uniscono gioco, apprendimento e rispetto per il mare.

Tutti i contenuti e le attività sono stati ideati e realizzati in collaborazione con La Fabbrica, società specializzata in progetti educativi e culturali.

“Giocando i partecipanti avranno modo di scoprire alcune delle specie che vivono in mare, le loro caratteristiche uniche e il loro valore ecologico all’interno dell’ecosistema marino - spiega Angela Mencarelli, Amministratrice Delegata de La Fabbrica -. Queste nuove conoscenze favoriranno la costruzione di un rapporto empatico con la natura e in particolare con il mare, fondamentale per incentivare il rispetto e la tutela della biodiversità e promuovere le scelte pro-ambientali dei cittadini di domani”.

Durante la settimana del World Ocean Day, a bordo delle navi Costa verranno proposti tre laboratori tematici che si integreranno nei programmi dello Squok Club e della Teen Zone, pensati per coinvolgere bambini e ragazzi in base alla loro fascia d’età. Sono circa 120mila i giovani che ogni anno partecipano alle attività dello Squok Club e Teen Zone su tutte le navi della flotta Costa.