Etnia Travel Concept amplia l’offerta: una new entry di lusso in Sudafrica

Etnia Travel Concept arricchisce la programmazione con un nuovo lodge in Sudafrica: l’Etnika Manor House, un complesso di sole quattro camere immerso nella natura incontaminata del Greater Kruger, una struttura ideale per coppie, piccoli gruppi di amici o famiglie in cerca di un’esperienza autentica, a tu per tu con la natura. Ogni camera ha un ingresso indipendente per garantire la massima privacy e un arredamento curato nei dettagli, con mobili realizzati a mano da artigiani locali, e dispone di una doccia esterna e un deck esterno dal quale si possono ammirare gli animali nel loro habitat. Nel corpo centrale ci sono la sala da pranzo e la lounge room, con il suo caminetto e il bar. All’esterno il patio e il giardino con il boma, spazio conviviale per eccellenza, il Braai, il tradizionale barbecue sudafricano, e la plunge pool. Il manager è italiano.

“Etnika Manor House - spiega il tour operator - è molto più di un lodge, è la concretizzazione di un sogno: creare un luogo capace di accogliere e far sentire a casa, dove l’Africa non è solo una meta, ma un’emozione da vivere in ogni respiro”. Le prenotazioni sono già aperte e, per illustrare questa e le altre novità della programmazione, Etnia Travel Concept ha programmato una serie di incontri formativi con le agenzie di viaggi, tra cui a giugno un evento a Treviso di due giorni.