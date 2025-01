Con una cerimonia organizzata al porto di Genova, Gnv ha presentato la prima delle quattro navi che andranno a rinnovare la flotta della compagnia. Si tratta di Gnv Polaris, che - come ha sottolineato l’a.d. Matteo Catani “non è solo una nave bensì il simbolo della nostra vision”.

Si tratta di un progetto che punta a ridefinire gli standard di qualità e sostenibilità sia nella flotta di Gnv sia nell’intero settore del trasporto marittimo, offrendo ai passeggeri un’esperienza di viaggio capace di combinare comfort, innovazione, affidabilità e un profondo rispetto per l’ambiente. “Polaris è la nostra stella polare verso il futuro. Il rinnovamento della flotta proseguirà con Gnv Orion che arriverà prima della stagione estiva, e poi con Gnv Virgo e Gnv Aurora nel 2026”.

La nave non è soltanto un mezzo di trasporto ma un’infrastruttura che attiva economia e sviluppo per i territori che connette. “Questo è il motivo per cui noi esistiamo. Ogni nave che opera nei nostri mari genera benefici lungo tutta la filiera”.

“Il settore marittimo, grazie al programma Autostrade del Mare ha dimostrato di avere un impatto ambientale significativamente inferiore rispetto ad altri settori del trasporto. Come Gnv stiamo facendo la nostra parte pianificando per il 2025 un investimento di oltre 25 milioni di euro, che si sommano ai costi di manutenzione ciclica ordinaria, finalizzato a ridurre l’impatto ambientale e a migliorare l’efficienza e la sicurezza”.