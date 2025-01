Norwegian Cruise Line prevede di investire circa 5 miliardi di dollari in nuove navi e ristrutturazioni per i suoi due marchi più esclusivi nell’arco dei prossimi cinque anni, come ha spiegato l’amministratore delegato Harry Sommer in una nota riportata da Travelweekly.

“Si tratta di un passo che richiede risorse aggiuntive. Con questo investimento e per gli obiettivi finanziari che ci eravamo prefissati, era fondamentale inserire nel team dirigenziale una figura che fosse completamente dedicata a questo segmento”. La figura è stata individuata nel presidente di Regent Seven Seas Cruises, Jason Montague, che Nclh ha nominato responsabile del segmento lusso, con il compito di supervisione dei marchi Regent e Oceania.

“Ho una conoscenza molto approfondita di entrambi i marchi - ha detto Montague – e del team. Mi impegnerò subito a fondo nel nuovo incarico”. Sommer ha ricordato come quella di Montague sia stata una scelta naturale, dato il suo ruolo come presidente di Regent per sei anni e come presidente e coo di Oceania per due.

Sommer e Montague hanno anche lavorato insieme presso Prestige Cruise, la società madre di Regent e Oceania prima della sua acquisizione da parte di Nclh nel 2014.

Montague sarà responsabile dell’intera brand experience sia per Oceania che per Regent quando assumerà l’incarico il prossimo 17 febbraio. Sommer prevede che Oceania e Regent avranno cinque nuove navi da qui al 2029. La prima di queste sarà Oceania Allura, che verrà lanciata a luglio nel Mediterraneo. Dopodiché, entrambi i marchi faranno il loro debutto con classi di navi più grandi, che saranno più facili da gestire e offriranno rendimenti migliori.

La prossima classe di navi di Oceania, internamente denominata ‘Project Quattro’, sarà leggermente più grande rispetto alle precedenti. La prima nave è prevista intorno al 2027.

La prossima classe di Regent sarà significativamente più grande e trasporterà più passeggeri, sperimenterà nuovi ristoranti e avrà spazi pubblici leggermente più grandi. La compagnia prevede di costruire due navi di questa classe entro il 2029.

Inoltre, in programma cè anche il restyling di Oceania Marina nel 2026 e Oceania Riviera nel 2027. Nclh rinnoverà anche la Regent’s Seven Seas Mariner già quest’anno e la Seven Seas Voyager nel 2026.