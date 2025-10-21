I nuovi itinerari dell’inverno

Sul fronte itinerari, la programmazione si fa sempre più capillare, con un’attenzione particolare all’inverno.

Msc conferma cinque navi nel Mediterraneo anche nei mesi freddi, con rotte non solo sul Tirreno, ma anche verso Grecia e Turchia. Ai Caraibi sarà rafforzata la presenza con partenze da Miami, Port Canaveral, New York e Galveston, cui si aggiungerà dal 2026-27 la novità di Msc Opera, basata 12 mesi l’anno a Santo Domingo. La crescita proseguirà anche sulle Canarie, dove verrà posizionata una nave di dimensioni maggiori, oltre che in Sudafrica e Sud America. Confermata inoltre la programmazione negli Emirati con Msc Euribia.

Per quanto riguarda il prodotto Explora, si punterà nel 2025-26 sui Caraibi, mentre dal 2026 si allargherà il raggio d’azione al Nord Europa, oltre al Mediterraneo, per poi approdare in Asia nel 2027.

Anche Royal guarda al Mediterraneo, con Harmony of the Seas da Barcellona, affiancata da Odyssey, Brilliance, Explorer e Liberty of the Seas, per crociere da 2 a 14 notti che toccheranno oltre 60 porti

Costa, infine, per l’inverno 2025/26 vedrà il Mediterraneo con Costa Toscana per itinerari di 12 giorni tra Andalusia e Nord Africa. Costa Serena, invece, tornerà in Asia con quattro crociere da otto giorni, mentre Costa Fortuna debutterà con un inedito ‘fly&cruise’ alle Canarie, toccando sei isole in otto giorni.