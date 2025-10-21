Atri, Stefano Gardini confermato alla presidenza

Stefano Gardini - direttore business non-aviation dell’aeroporto di Bologna - è stato riconfermato alla presidenza dell’Atri (Associazione Travel Retail Italia). L’assemblema dell’associazione si è riunita lo scorso 16 ottobre presso la Terrazza Aperol in Piazza del Duomo a Milano, decretando il rinnovo delle cariche sociali per il prossimo triennio.

“Il travel retail non è semplicemente un canale commerciale: è un ecosistema unico, dove esperienze, culture, marchi e viaggiatori si incontrano ogni giorno” ha dichiarato Gardini dopo il voto. “È un sistema dinamico, internazionale, esigente che richiede a tutti noi una costante capacità di evolvere, di innovare e di cooperare, di fare sistema, affrontando analoghi problemi e spesso con medesimi obiettivi strategici”.

L’assemblea ha inoltre eletto gli otto membri che comporranno il nuovo Consiglio Direttivo. Si tratta di: Giulio Brandi, socio amministratore di Top Line, azienda specializzata nella selezione e distribuzione di eccellenze italiane nel settore food & beverage; Andrea Fiorletta, presidente di yex CHANGE, una delle principali società di cambiavalute Italiane; Sergio Gallorini, direttore commerciale consumer di Gesac; Giuseppe Liguori, head of business development per Autogrill Italia; Antonino Neri, responsabile sviluppo Retail, Property & Parking di Gesap; Alberto Niero, chief executive officer & managing director di Lagardère Travel Retail Italia; Alexandra Pintea, head of People & Culture Heinemann Italia; e Francesca Soncini, direttore commerciale e marketing Extra Aviation, Comunicazione e Sostenibilità di Sagat.