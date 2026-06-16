Il trend delle crociere fluviali: escursioni a terra complete per vacanze più lunghe

La nuova tendenza delle crociere fluviali sono i combinati terra-fiume. Sempre più compagnie di navigazione (come Avalon Waterways, AmaWaterways e Uniworld Boutique River Cruises) hanno annunciato formule con estensioni terra pre e post crociera. E chi aveva già questa formula in catalogo la sta ampliando.

Come riporta travelweekly.com, molti viaggiatori hanno espresso il desiderio di prolungare il soggiorno per sfruttare al massimo una singola vacanza, soprattutto se molto lontano da casa.

A questo si aggiunge anche il fatto che prenotare un combinato elimina la complessità di dover gestire differenti viaggi. E amplia anche le possibilità di vendita per gli agenti di viaggi e i consulenti.

La soluzione è anche più comoda per la distribuzione, al momento che si deve interfacciare con un solo fornitore invece di dover assemblare diversi operatori per creare il pacchetto. Inoltre, in caso di imprevisti c’è un solo numero da chiamare.

Il combinato permette anche di sfruttare al massimo il costo del singolo biglietto aereo.