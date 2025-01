L’Alaska nella proposta di Crystal Symphony

Crystal Symphony ritorna in Nord America e lancia nuovi itinerari in Alaska. Tra i viaggi del 2026, spicca quello di 18 giorni da Tokyo a Vancouver. Questo percorso unisce due continenti in una straordinaria avventura, attraversando paesaggi del Pacifico settentrionale che mescolano la cultura giapponese, le meraviglie naturali dell'Alaska e le coste del Canada.

Questo viaggio di 18 giorni con Crystal Symphony inizia ad Aomori, nell’isola giapponese di Honshu. La crociera prosegue verso Kushiro, sulla costa orientale di Hokkaido, nota per i suoi paesaggi naturali incontaminati. Dopo aver lasciato il Giappone, la nave attraversa il Pacifico settentrionale, superando la Linea Internazionale del Cambio di Data, e giunge sulle coste dell’isola di Kodiak, negli Stati Uniti. Questo paradiso è celebre per i suoi orsi bruni.

Proseguendo, la nave fa scalo a Homer e Seward, tranquilla porta d’accesso ai Kenai Fjords. Navigando più a nord, Crystal Symphony raggiunge il Ghiacciaio Hubbard, famoso per il fenomeno del distacco del ghiaccio.

La crociera prosegue verso Sitka, antica capitale del territorio russo dell'Alaska e Wrangell, un luogo ricco di storia e autenticità. La spiaggia di Petroglyph, con le sue incisioni rupestri di 8.000 anni fa, e il fascino della cultura locale offrono un’esperienza indimenticabile.

La tappa seguente è Ketchikan, e infine la nave entra nelle acque canadesi, attraversando gli isolotti ricoperti di pini della Columbia Britannica e il suggestivo Seymour Narrows, prima di giungere a Vancouver.