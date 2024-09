Msc Crociere, partnership con Rinascente

Msc Crociere avvia una collaborazione con Rinascente per la promozione all’interno dello storico palazzo del department store italiano in via del Tritone a Roma.

Fino al 30 settembre le vetrine saranno ispirate al mare, richiamando la campagna ‘In viaggio verso la bellezza’, promossa dalla compagnia di crociere.

“Siamo entusiasti di presentare un’importante partnership che unisce il mondo delle crociere Msc con l’eleganza e il prestigio di un marchio iconico come Rinascente - commenta in una nota Luca Valentini, direttore commerciale Msc Crociere -. Attraverso questo progetto vogliamo portare l’essenza del mare nel cuore di Roma, offrendo un’esperienza che rappresenta il nostro impegno per la bellezza, l’eccellenza e l’innovazione. Le nostre vetrine celebrano non solo la nostra passione per il mare, ma anche la nostra volontà di avvicinare il viaggio a chiunque entri nel nostro mondo”.

In Rinascente è presente anche un’installazione di realtà virtuale immersiva, grazie alla quale sarà possibile visitare virtualmente il Ponte dei Sospiri delle navi Msc e il suo pavimento di cristallo. Inoltre si potrà viaggiare verso diverse destinazioni, tra cui l’isola di Ocean Cay Msc Marine Reserve e i fiordi norvegesi.