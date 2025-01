Naar, nelle agenzie il nuovo catalogo Discovery

Non un catalogo tradizionale, ma un “table book, una fonte di ispirazione, una guida emozionale”. Descrive così Naar il nuovo catalogo Discovery in arrivo nelle agenzie. Uno strumento pensato per quei viaggiatori che vogliono lasciarsi ispirare nella scelta del loro prossimo viaggio.

“L’esigenza di creare questo strumento è nata dalle nostre sedi estere, dove Naar è un tour operator nuovo che desta curiostà - spiega Frederic Naar -. Volevamo essere incisivi e visibili e con un catalogo in formato A3, possiamo esserlo! Distribuiremo il nostro catalogo Discovery nelle agenzie di viaggi di Italia, Francia, BeNeLux e Germania portando il nostro stile bespoke e i consigli dei nostri esperti direttamente nelle mani dei viaggiatori che si affidano alle agenzie di viaggi.”

All’interno delle 214 pagine che compongono il catalogo immagini scattate da fotografi professionisti selezionate dal t.o. “per ispirare e far sognare ad occhi aperti”. Ogni foto è accompagnata da una descrizione della destinazione che ne racconta i luoghi imperdibili, e dai consigli dei product manager dell’operatore.

Vengono poi presentate le esperienze bespoke su cui costruire viaggi personalizzati, la specializzazione del tour operator.

Il catalogo, inoltre, include sezioni dedicate ai tour organizzati e alle crociere che partono dai principali porti del mondo. “Creatività, passione e dedizione sono stati gli ingredienti che hanno dato vita a questa raccolta di emozioni, proprio come un viaggio firmato Naar Bespoke Travel”, conclude Naar.