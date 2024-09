Nasce ‘Alidays on Tour’, nuova selezione di viaggi di gruppo

Si chiama ‘Alidays on Tour’ la nuova selezione di viaggi di gruppo realizzata dal tour operator per ampliare e arricchire la propria offerta tailor made. Si tratta di tour studiati per piccoli gruppi con garantite anche con un minimo di due partecipanti, garantendo la massima flessibilità e la sicurezza di un viaggio confermato.

“Ogni tour è accompagnato da guide locali esperte, parlanti italiano, pronte a far scoprire le meraviglie della destinazione, svelando curiosità e segreti che solo chi vive il luogo conosce davvero – spiega l’azienda -. Inoltre, le strutture selezionate per il soggiorno rispettano gli standard qualitativi di Alidays in termini di comfort e posizione strategica, assicurando ai clienti un’esperienza di viaggio senza pari”.