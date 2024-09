Ncl: la nuova nave della classe Prima si chiamerà Norwegian Luna

Si chiamerà Luna la nuova nave di Norwegian Cruise Line realizzata da Fincantieri, che entrerà in servizio nella primavera del 2026. L’unità farà parte della classe Prima e sarà la gemella della Norwegian Viva, che entrerà a far parte della flotta il prossimo anno.

La Norwegian Luna sarà più grande del 10% rispetto alle navi di classe Prima: con 156.300 tonnellate di stazza lorda misurerà 1.056 piedi di lunghezza e sarà in grado di ospitare fino a 3.550 ospiti in camera doppia.