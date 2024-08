Ncl rilancia. Dopo aver annunciato un mega ordine per 8 nuove costruzioni con Fincantieri, le quattro nuove navi destinate da Norwegian Cruise Line Holdings al marchio Norwegian Cruise Line potrebbero superare la stazza di circa 200mila tonnellate originariamente prevista.

La corporation americana, secondo quanto riportato da Cruise Industry News, ha annunciato ai mercati in occasione della seconda trimestrale che saranno in realtà più grandi e capienti. Più precisamente le nuove unità, il cui debutto è atteso fra il 20230 e il 2036, avranno una stazza lorda pari a 225mila tonnellate e potranno ospitare a bordo circa 5mila 100 ospiti oltre all’equipaggio.

Come riporta Shippingitaly, ciascuna nave sarà dunque del 38% più grande e capiente rispetto all’attuale ammiraglia della flotta Ncl, la nave Norwegian Encore entrata in servizio nel 2019 e costruita da Meyer Werft. Proprio Norwegian Encore il prossimo novembre farà una sosta presso un cantiere navale per un intervento di refit che prevede l’aggiunta di cabine e il ridisegno delle suites.