Nei luoghi di ‘Oceania 2’ e ‘Mufasa: il Re Leone’, i viaggi di Going sulle orme dei film Disney

In viaggio nei luoghi di ‘Oceania 2’ e ‘Mufasa: il Re Leone’. In occasione dell’uscita al cinema delle due nuove produzioni Disney, Going, in virtù della sua collaborazione con The Walt Disney Company Italia, porta nelle agenzie itinerari alla scoperta della Polinesia francese e del Kenya.

Sulle orme dei luoghi che fanno da sfondo alle avventure di Vaiana in Oceania 2 - uscito ieri nelle sale - il tour operator di Msc Cruises propone due viaggi nelle isole dell’emisfero australe, pensati per famiglie con bambini. I pacchetti, comprensivi di voli intercontinentali e transfer via mare, si estendono fino a Taha’a, a nord dell’isola-sorella Raiatea, nella stessa laguna.

Per cogliere lo spirito di ‘Mufasa: il Re Leone’, in uscita in Italia il 19 dicembre, l’operatore propone invece esperienze safari nelle riserve naturali più conosciute del Kenya, come il Masai Mara; o al Lago Nakuru e al parco Amboseli, con viste sul Kilimanjaro. Anche in questo caso tutte le proposte sono pensate e studiate per famiglie con bambini di almeno 6 anni.