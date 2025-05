SamBoat amplia il raggio d’azione: nascono le ‘Esperienze’

SamBoat, operatore specializzato nel noleggio di barche con un portafoglio di oltre 50mila imbarcazioni disponibili in più di 1.400 destinazioni, amplia il suo raggio d’azione lanciando ‘Esperienze’, nuove proposte già disponibili da questo mese che si possono prenotare a ore, per mezza giornata o per più giorni, con o senza patente nautica, e con skipper professionista quando necessario.

“Abbiamo osservato che tra il 20% e il 30% delle offerte già presenti sulla nostra piattaforma erano vere e proprie esperienze a bordo, nonostante non fossero identificate come tali - spiega Nicolas Cargou, fondatore di SamBoat -. Bastava quindi strutturarle e raccontarle. Questo lancio è un’evoluzione naturale del nostro dna, in linea con quello che ci chiedono i viaggiatori: vivere momenti di condivisione autentica e memorabile”.

L’offerta si articola in 4 proposte principali: SamBoat Moments, SamBoat Famiglie, SamBoat Avventure e SamBoat Gruppi. La prima proposta offre la possibilità, ad esempio, di godersi un tramonto sul mare, scoprire calette segrete, vivere una fuga romantica o celebrare un momento speciale. SamBoat Famiglie, invece, prevede esperienze pensate per famiglie con bambini, tra cui esplorazioni locali, attività ludico-educative, snorkeling, visite a calette e altre proposte su misura per i più piccoli. SamBoat Avventure è, invece, ideale per chi cerca emozioni forti e autenticità, tra sport acquatici e regate, immersioni, pesca sportiva e molto altro. Infine SamBoat Gruppi, pensato per gruppi di amici o familiari, risponde alla crescente voglia di condivisione con addii al celibato o nubilato, seminari o eventi aziendali, grazie a fasce orarie flessibili.