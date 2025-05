Iata lancia una roadmap per migliorare la gestione dei bagagli negli aeroporti

Una roadmap per modernizzare la gestione dei bagagli nel trasporto aereo. È quanto ha elaborato l’Iternationa Air Transport Associacion (Iata), in collaborazione con i vettori e gli scali di tutto il mondo. Un documento programmatico che dovrà fungere da guida per il comparto per ottimizzare ed efficientare i processi di trasporto dei bagagli nei prossimi anni, al fine di limitare i disservizi e migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri.

“I bagagli sono importanti per i viaggiatori. Quando registrano un bagaglio, si aspettano che arrivi in ​​orario. E se non arriva, vogliono sapere dove si trova. Lo ha confermato un recente sondaggio Iata che mostra che l’81% dei viaggiatori desidera un tracciamento migliore, il 74% si aspetta aggiornamenti in tempo reale sui propri telefoni cellulari e il 67% è disposto a passare alle etichette elettroniche per i bagagli - spiega a traveldailynews Monika Mejstrikova, direttore delle operazioni di terra Iata -. La roadmap globale per i bagagli ci avvicinerà all’automazione del trasporto bagagli che i viaggiatori desiderano”.

I pilastri della roadmap

Tre i pillar su cui si fonda la roadmap Iata: migliorare lo scambio di informazioni sui bagagli e standardizzare i dati per allineare le modalità di condivisione delle informazioni sui bagagli tra compagnie aeree, aeroporti e partner; tracciamento e automazione dei bagagli per garantirne la visibilità durante tutto il viaggio; semplificare e snellire il processo di ritiro bagagli, contrastare le frodi e migliorare l’esperienza del cliente. “Questa Roadmap consoliderà i progressi delle precedenti iniziative volte a modernizzare i processi di gestione dei bagagli e adotterà una visione olistica su dove dovremo essere tra 10 anni - precisa Mejstrikova -. Con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder, saremo più che mai in grado di migliorare la soddisfazione dei viaggiatori offrendo un servizio digitale, automatizzato e incentrato sul cliente”.