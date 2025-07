Priante: “Un successo il Forum sui Balcani”

“Il primo Forum sui Balcani è una iniziativa politica di ampio respiro, e come Enit siamo molto fieri di averla organizzata con il ministero”. È il commento di Alessandra Priante, presidente della nostra agenzia per il turismo, a latere del primo Italia-Balcani.

“Per la prima volta si parla di una regia italiana dell’area dei Balcani – ha continuato -. Abbiamo visto riconosciuto il nostro ruolo come Paese, sia come mediatore, visto che le relazioni tra alcuni di queste nazioni non sono ottime, ma anche di aggregatore. È sempre importante avere delle buone relazioni con Paesi che stanno emergendo o riemergendo”.

La spesa turistica prodotta in Italia nel 2024 da Grecia, Albania e Croazia è stata ad esempio di oltre un miliardo di euro. “Il turismo non è competizione tra paesi, ma fare le cose insieme, avere un approccio comune. Con queste basi possiamo veramente migliorare il posizionamento di tutta l’Europa, soprattutto nei mercati piu distanti”, ha concluso Priante.