Tassa di ingresso a Venezia: ecco le date per il 2026

La giunta comunale di Venezia ha approvato le date per l'applicazione del contributo di accesso alla città per il 2026. Il provvedimento individua 60 giornate, in aumento rispetto alle 54 del 2025, quasi tutte nei week end da venerdì a domenica, nelle fasce orarie dalle 8,30 alle 16 e le aree di esclusione, ovvero le isole minori.

L’importo del contributo sarà determinato più avanti, e partirà da aprile. Ecco tutte le giornate: ad aprile il contributo andrà pagato dal 3 al 6, dal 10 al 12, dal 17 al 19 e dal 24 al 30. A maggio è prevista l'applicazione dall'1 al 3, dall'8 al 10, dal 15 al 17, dal 22 al 24, dal 29 al 31. A giugno dall'1 al 7, dal 12 al 14, dal 19 al 21, dal 26 al 28. A luglio dal 3 al 5, dal 10 al 12, dal 17 al 19, dal 24 al 26.

Roberto Saoncella