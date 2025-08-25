Atmosfera veneziana e design contemporaneo, apre oggi il Gabrielli di Starhotels

Il giorno è oggi. Proprio oggi, infatti, dopo un’ampia ristrutturazione apre le sue porte l’Hotel Gabrielli, lo storico palazzo veneziano fiore all’occhiello della Starhotels Collezione che ospita, tra l’altro, un giardino privato di 600 mq, uno dei più grandi di Venezia. Situato sulla prestigiosa Riva degli Schiavoni, a pochi passi da Piazza San Marco, l’edificio del XIV secolo svela ora i lampadari restaurati, accuratamente ricostruiti con artigiani locali per illuminare i nuovi interni in stile Grand Tour. Con una vista mozzafiato sull’Isola di San Giorgio Maggiore e sulla laguna di San Marco, il Gabrielli dispone di 66 camere e suite, tra cui la grandiosa Suite Presidenziale, dotata di un’altana privata sul tetto con impareggiabile vista panoramica sulla città e sulla laguna.

“Con l’Hotel Gabrielli - commenta Elisabetta Fabri, presidente e ceo di Starhotels - completiamo una visione che nutriamo da tempo per Venezia: offrire ai nostri ospiti due esperienze complementari, ma distinte in una delle città più belle del mondo. Dopo Splendid Venice, dietro Piazza San Marco, ecco dunque che ora portiamo la nostra eccellenza in Riva degli Schiavoni”.

Il nuovo simbolo di Venezia

“Oggi - aggiunge Fabri - apriamo le porte a quello che vogliamo diventi il nuovo indirizzo simbolo di Venezia. Qui gli ospiti non si limiteranno a visitare la città, ma la vivranno nella sua massima luminosità, dal punto di vista più privilegiato della laguna, come parte di una comunità esclusiva”.

La ristrutturazione del Gabrielli, che è di proprietà della famiglia Perkhofer dal 1856, è stata affidata al designer milanese Andrea Auletta e al suo studio, che hanno realizzato un progetto il cui intento è stato di preservare i dettagli architettonici originali, integrandoli con raffinati tocchi moderni e creando un’atmosfera veneziana dove lampadari di Murano, colonne in pietra d’Istria e soffitti a cassettoni convivono con il design contemporaneo.

In omaggio agli ospiti illustri del palazzo, tra cui Franz Kafka, il Ristorante Felice al Gabrielli, che prende il nome dalla musa di Kafka, Felice Bauer, offre un ambiente intimo e raffinato che si apre su una corte interna impreziosita da tessuti effetto juta e piante autoctone. Il K Lounge Bar, con i suoi toni caldi e i materiali naturali, è invece il cuore pulsante del Gabrielli, dove l’offerta gastronomica trae ispirazione dai sapori della laguna.

Al sesto piano la Terrazza Gabrielli si estende su 150 mq, offrendo un panorama a 360 gradi su Venezia, dal Lido a Punta della Dogana e alla laguna di San Marco.

L’Hotel Gabrielli è ora gestito da Starhotels nell’ambito del suo marchio Collezione, in perfetta sintonia con La Grande Bellezza - The Dream Factory, il progetto del Gruppo dedicato alla celebrazione dell’artigianato e del patrimonio culturale italiano.