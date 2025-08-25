Ischia, arriva l’ordine di chiudere il resort Baia delle Sirene per rischio idrogeologico. Turisti allontanati.

Pochi giorni dopo ferragosto, nel pieno delle vacanze estive, i turisti che stavano soggiornando al Baia delle Sirene, sulla spiaggia di Cava dell’Isola a Ischia, si sono visti ricevere l’invito a cercare un’altra sistemazione per proseguire il soggiorno.

Nella giornata di ieri, 24 agosto, è infatti arrivato il provvedimento di chiusura definitiva della struttura, esecutivo a partire da oggi.

Come riporta corriere.it, l’ordine è arrivato a causa dell’alto rischio idrogeologico, dal momento che il resort sorge in un’area spesso soggetta a frane.

La battaglia tra il Comune e il resort, comunque, va avanti da diversi anni. Qualche mese fa la proprietà aveva presentato i documenti per la messa in sicurezza dell’area, ma la Protezione Civile aveva dato parere negativo. In seguito era anche arrivata l’interdizione delle aree più a rischio del Baia delle Sirene. Poi, ieri pomeriggio, l’epilogo. E l’invito ai turisti a trovare al più presto un’altra sistemazione.