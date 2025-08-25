Web in viaggio: l’Italia sul podio delle mete con la migliore connettività

Internet non troppo veloce, ma cybersecurity eccezionale: queste le principali caratteristiche della connessione web in Italia secondo l’Internet Connectivity Index di Saily, l’eSIM di viaggio di NordVPN.

Il Belpaese riesce così a piazzarsi ben al terzo posto nel mondo nella classifica dei Paesi con la migliore connettività internet per viaggiatori e lavoratori da remoto. Al primo posto la Francia, seguita dalla Danimarca. Come riporta una nota di Saily, seguono Polonia, Spagna, Paesi Bassi, Lituania, Portogallo, Romania e Austria.

“L’Italia si distingue per misure di sicurezza informatica particolarmente efficaci - afferma la nota -, che si traducono in punteggi elevati sia nella protezione legale sia nella capacità di contrastare i crimini informatici. Città come Milano e Roma stanno registrando rapidi miglioramenti nella velocità e stabilità della rete, rendendole sempre più attraenti per i nomadi digitali e i professionisti in cerca di connessioni affidabili e ultra veloci”.