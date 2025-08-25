Imposta di soggiorno: la nuova proposta di Rimini al ministro Piantedosi

Utilizzare i proventi dell'imposta di soggiorno non solo per eventi, manutenzione della città e trasporto pubblico, ma anche per finanziare interventi in materia di sicurezza e ordine pubblico. È la proposta avanzata dal Comune di Rimini direttamente al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, in un incontro a margine del Meeting di CL.

La richiesta del Comune è di modificare l'articolo 4 del decreto sul federalismo fiscale del 2011 che disciplina l'imposta, in modo da includere la voce sicurezza urbana. “Così facendo, l'imposta può essere utilizzata per alloggi per le forze dell'ordine, per pagare gli straordinari per determinati progetti legati all'utilizzo del personale della polizia locale”, ha spiegato l’assessore Juri Magrini.

A Rimini i turisti versano ogni anno con l'imposta circa 14 milioni di euro, e da anni l’amministrazione si batte sulla necessità di aumentare i rinforzi estivi di polizia, quando l'afflusso turistico è maggiore. “La proposta del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha una sua base di ragionevolezza – ha dichiarato il ministro Piantedosi -. Adesso ne parlerò con i colleghi di governo, vediamo, sicuramente potrà essere una proposta su cui potersi esercitare”.