Disagi nei trasporti: 6 milioni di rimborsi nel 2024 in Italia

Oltre 46mila istanze di rimborso, e 6 milioni i fondi erogati. Sono queste le cifre che emergono dalla relazione annuale dell’Autorità di regolazione dei trasporti, presentata dal presidente Nicola Zaccheo alla camera dei deputati.

Delle istanze avanzate nel corso di tutto il 2024, oltre una su due non è andata a buon fine. Infatti solo il 43% del totale si è concluso con esito positivo e dunque con le somme riconisciute al passeggero.

Un dato importante:, oltre il 97% delle domande presentate durante lo scorso anno riguardava il trasporto aereo: “un numero di richieste di rimborsi che è in costante crescita - ha concluso Zaccheo -, anno dopo anno”..