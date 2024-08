Seabourn, il lusso dell’expedition cruising

Due new entry nella flotta che spingono sull’acceleratore dell’esplorazione super lusso. Seabourn Venture e Seabourn Pursuit, entrambe progettate per esplorazioni polari e avventure in luoghi remoti e dotate di due sottomarini costruiti su misura per osservare il mondo sotto la superficie dell’oceano, permettono a Seabourn di ampliare la propria offerta di itinerari mantenendo inalterato l’elevato standard di servizio con cucina gourmet e lussuose sistemazioni in 132 suites.

Il servizio di lusso prevede per molte categorie di cabine un maggiordomo personale che si prende cura di ogni esigenza e desiderio e un team di professionisti, esperti naturalisti, scienziati, geologi e storici sulle navi expedition che, con gli zodiac a disposizione, faranno sbarcare nei luoghi più remoti per vivere al massimo l’esperienza di una spedizione polare.



Il vero lusso per Seabourn risiede nella possibilità esclusiva e insolita di raggiungere destinazioni quasi sconosciute al turismo di massa, grazie alle dimensioni contenute delle sue navi: dalle Isole caraibiche meno battute come St. Barth e Iles des Saintes, agli sbarchi in Antartide con gli zodiac, alla navigazione negli stretti fiordi dell’Alaska; e ancora avvistamento della fauna selvatica, escursioni in kayak tra i ghiacciai, sono solo alcuni esempi delle innumerevoli esperienze che riserva una crociera Seabourn.



Tra i punti di eccellenza la cucina di bordo curata da uno degli chef 3 stelle Michelin più premiati degli Stati Uniti, Thomas Keller.

Seabourn è commercializzata in Italia da Gioco Viaggi