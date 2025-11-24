Travel Friends amplia la rete commerciale con tre new entry

Tre nuovi sales representative vanno ad arricchire la squadra di Travel Friends; un ampliamento della struttura commerciale che rientra nella strategia del tour operator, volta al consolidamento del business e al rafforzamento del legame con la distribuzione. Le tre nuove figure sono Carlotta Soli per l’area Emilia Romagna e Repubblica di San Marino, Patrik Bonomo per l’area Triveneto (Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige) e Roberto Carone per le regioni Puglia e Basilicata.

“L’inserimento di Carlotta, Patrik e Roberto è un ulteriore passo nel nostro percorso di potenziamento e nella nostra missione b2b - dichiara Luca Riminucci, managing director di Travel Friends -. Abbiamo costruito un team di professionisti di alto livello non solo per presidiare al meglio il territorio, ma soprattutto per offrire alle agenzie di viaggi un partner sempre più presente e competente. Crediamo fermamente che la prossimità fisica si traduca in un valore aggiunto tangibile: consulenza, formazione e supporto concreto per la crescita del loro business quotidiano”.