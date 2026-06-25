Viaggialdo apre le vendite sull’Oman e annuncia un nuovo sito web

Viaggialdo rafforza la propria strategia di innovazione e sviluppo commerciale annunciando, in una nota alla stampa, due novità sul fronte digitale e operativo: il prossimo lancio del nuovo sito web e l’attivazione della teleprenotazione a partire dal 1° luglio. Parallelamente, il tour operator apre le vendite per l’Oman, con proposte per il Capodanno e un calendario partenze 2026–2027 dedicato al prodotto di punta “Essenza dell’Oman”.

Nuovo sito web in arrivo

Il nuovo sito Viaggialdo rappresenterà un’evoluzione significativa in termini di user experience, accessibilità e gestione delle prenotazioni. “Non si tratta solo di un restyling, ma di un vero e proprio ricamo digitale attorno all’identità del brand: più intuitivo, più veloce e più vicino alle esigenze delle agenzie e dei clienti finali”, sottolinea Elisa Sebastianelli, Amministratore Viaggialdo.

Dal 1° luglio sarà inoltre attiva la teleprenotazione, pensata per rendere ancora più fluido il lavoro delle agenzie partner, semplificando la gestione delle richieste e velocizzando i tempi di conferma.

In Oman con voli esclusivi

Sono aperte le vendite per le partenze di Capodanno dedicate all’Oman, con tour esclusivi e posti su voli “vuoto-pieno” operati da Oman Air da Milano Malpensa e Gulf Air da Roma.

L’itinerario “Essenza dell’Oman” si distingue per la sua formula di viaggio immersiva, pensata per valorizzare il territorio omanita attraverso esperienze autentiche e una programmazione flessibile ma garantita. Il calendario di partenze annunciate parte da ottobre 2026 fino a novembre 2027.