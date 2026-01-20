Viaggialdo accelera su Africa e Oriente: nuova product manager e programmazione rinnovata

Viaggialdo annuncia in una nota alla stampa l’ingresso di Fabiola Marconi nel ruolo di product manager Africa – India – Malesia – Indonesia – Bali – Indocina, a conferma della strategia di rafforzamento dell’area prodotto. Professionista con una solida esperienza nel settore, Marconi ha maturato il proprio percorso come consulente di viaggi e travel designer.

Appuntamenti con le agenzie di viaggio e novità di prodotto

Parallelamente, Viaggialdo conferma il proprio impegno nel dialogo con il trade partecipando a una serie di travel open day organizzati in diverse città italiane. Sempre nel mese di febbraio, l’operatore sarà inoltre protagonista di un roadshow in collaborazione con “Nuove Vacanze”, dedicato alla presentazione della programmazione e al confronto diretto con le agenzie di viaggio.

Sul fronte prodotto, infine, è già disponibile la programmazione con volo in vuoto pieno, pensata per intercettare i principali momenti di viaggio dell’anno. In occasione dei ponti di aprile, Viaggialdo propone itinerari in Egitto, con crociere sul Nilo abbinate al Cairo, oltre a Oman e Dubai.

Per il periodo estivo, la programmazione di agosto include Miami, sia con tour organizzati sia con pacchetti in collaborazione con Msc, e Singapore, inserita all’interno dei pacchetti dedicati all’Oriente.

A chiudere l’anno, per il periodo di Capodanno, è confermata una proposta dedicata all’Oman, destinazione sempre più apprezzata per viaggi di lungo raggio durante le festività.

“L’ingresso di Fabiola Marconi rappresenta un passo importante nel percorso di crescita di Viaggialdo”, dichiara Marco Ghidoni, product manager di Viaggialdo. “Il suo know-how e la profonda conoscenza di destinazioni complesse e affascinanti ci permetteranno di sviluppare proposte sempre più curate, rispondendo alle esigenze di un mercato che richiede competenza, personalizzazione e affidabilità. Allo stesso tempo, continuiamo a investire nel rapporto con le agenzie, attraverso eventi, roadshow e una programmazione solida e competitiva”.