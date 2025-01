Accor prende in gestione il Grand Tarabya di Istanbul

Accor amplia la sua presenza in Turchia con la gestione dello storico Grand Tarabya, hotel sul Bosforo che segna la 38° proprietà di Accor a Istanbul. Il Grand Tarabya è un simbolo si lusso sin dalla sua apertura come uno dei primi hotel a 5 stelle della Turchia nel 1966.

La proprietà dispone di 248 camere e suite, sette ristoranti e un centro benessere. La proprietà sarà gestita da Accor in white label per tutta la durata della ristrutturazione progettata per elevare l'offerta dell'hotel. Al termine della ristrutturazione, sul The Grand Tarabya sventoleranno le bandiere Fairmont. La struttura offre viste mozzafiato e una posizione tranquilla sul lungomare, da cui i viaggiatori possono godersi la città, a breve distanza in auto dalle attrazioni culturali e storiche della capitale.

“Con la trasformazione proposta di questa proprietà storica, The Grand Tarabya sarà un'aggiunta perfetta al nostro portafoglio, unendosi a iconici hotel Fairmont come The Plaza a New York e The Savoy a Londra” dice Omer Acar, ceo Fairmont Hotels & Resorts e Raffles Hotels & Resorts.