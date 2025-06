Alessia Meli nuovo coo del Gruppo Ginobbi

Il Gruppo Ginobbi, attivo nel real estate e nell’hospitality con strutture come Palazzo Ripetta a Roma e Torre Sponda a Positano, annuncia la nomina di Alessia Meli come chief operating officer. Professionista con oltre vent’anni di esperienza nel luxury hospitality, Meli vanta una formazione giuridica arricchita da studi in f&b e hospitality management alla Luiss e Cornell University.

Già protagonista del rilancio di Palazzo Ripetta, guiderà ora le operazioni del gruppo, coordinando organizzazione, risorse umane e progetti innovativi.

“Lavorerò per consolidare l’efficienza degli asset e offrire esperienze uniche ai nostri ospiti”, dichiara. Con una leadership condivisa e orientata al dettaglio, Meli interpreta l’ospitalità come un’arte che unisce competenza, ascolto e sensibilità. La sua nomina rafforza la visione del Gruppo: coniugare imprenditorialità e umanità, patrimonio e innovazione.