Arriva Meraviglia, nuovo brand luxury travel per AG Group

Si chiama Meraviglia il nuovo brand dedicato ai viaggi di alta gamma in Italia lanciato da AG Group. Meraviglia prende forma nell’ambito di AG Boutique Journey, la divisione Dmc e tour operator del Gruppo e beneficia delle competenze sviluppate da AG Group lungo l’intera filiera dell’ospitalità, attraverso un modello integrato che riunisce AG Hotels, AG Boutique Journey e AG Hotel Consulting.

“Con Meraviglia compiamo un ulteriore passo nel percorso di crescita di AG Group nel segmento luxury – dice Andrea Girolami, founder, president & ceo di AG Group -. Il nuovo brand nasce dall’esperienza maturata nell’incoming e si sviluppa all’interno di un sistema più ampio di competenze che include hotellerie, consulenza e conoscenza diretta del mercato turistico italiano. Vogliamo affermarci come interlocutore riconoscibile e specializzato, capace di interpretare l’Italia con profondità e di offrire alla clientela high-end un servizio altamente personalizzato, sostenuto dalla solidità e dall’esperienza del Gruppo”.

Con un team dedicato e una rete selezionata di partner, Meraviglia si rivolge prevalentemente a luxury travel advisor internazionali con l’obiettivo di diventare partner di riferimento nella progettazione di esperienze tailor made sull’intero territorio italiano.

Alla base di Meraviglia c’è una visione precisa del viaggio di alta gamma: il valore dell’esperienza non è determinato soltanto dalla categoria della struttura ricettiva o dal prestigio della destinazione, ma dalla qualità con cui ogni singolo passaggio viene progettato, coordinato e seguito. Ascolto, consulenza, personalizzazione, assistenza continua e capacità di problem solving diventano così elementi centrali del servizio, dalla ricezione della richiesta alla costruzione dell’itinerario, fino alla gestione del soggiorno e alla relazione con il cliente nel tempo. L’obiettivo è sviluppare una conoscenza approfondita delle preferenze, degli interessi e delle aspettative del viaggiatore, traducendola in proposte realmente su misura e in una capacità crescente di anticiparne esigenze e desideri.

“Meraviglia nasce da una precisa visione del luxury travel: porre la qualità della relazione con il cliente al centro dell’intera esperienza di viaggio – spiega Salvatore Gioiosa, chief commercial officer di AG Boutique Journey -. Nel segmento alto di gamma non è sufficiente selezionare un prodotto di eccellenza. È necessario garantire competenza, continuità del servizio, capacità di ascolto e una personalizzazione puntuale in ogni fase del percorso. Il nuovo brand valorizza il know-how maturato in oltre 25 anni nell’incoming attraverso AG Boutique Journey e lo inserisce in un progetto più ampio sostenuto dalle competenze e dalla solidità di AG Group, con l’obiettivo di offrire al mercato internazionale un interlocutore dedicato, capace di interpretare l’Italia con profondità e di costruire esperienze coerenti con aspettative sempre più evolute”.

Il prodotto

Meraviglia si caratterizza come brand interamente focalizzato sull’Italia. La proposta parte dalle destinazioni più conosciute e richieste dal mercato internazionale, ma punta ad andare oltre i circuiti tradizionali di Roma, Firenze, Venezia e Costiera Amalfitana, valorizzando anche territori meno raccontati e realtà ad alto potenziale esperienziale. Umbria, lago di Como, lago Maggiore, Val Camonica, Dolomiti, Langhe, Val d’Orcia, Matera, Puglia, Sicilia, Sardegna, isole minori e numerose destinazioni diffuse lungo la Penisola diventano parte di un racconto costruito sulla conoscenza capillare del territorio, dei suoi produttori, delle sue eccellenze, delle esperienze locali e di una rete di fornitori selezionati.

La specializzazione di Meraviglia si estende all’intera filiera del viaggio. Trasferimenti, esperienze, strutture ricettive e servizi di concierge sono selezionati secondo criteri che vanno oltre il prestigio del prodotto e considerano qualità operativa, capacità di personalizzazione, competenze linguistiche, affidabilità e attenzione al cliente. L’obiettivo è costruire una rete di partner coerente con gli standard del brand e capace di garantire continuità e qualità del servizio in ogni fase dell’esperienza.

Un ruolo importante sarà riservato anche all’ospitalità: la proposta includerà le nuove aperture cinque stelle di AG Hotels, alcune delle quali entreranno sul mercato sotto prestigiosi brand internazionali dell’hôtellerie di alta gamma. A queste si affiancherà una selezione indipendente di strutture sul territorio italiano, individuate di volta in volta in funzione del profilo, delle aspettative e dello stile di viaggio di ciascun cliente.

A breve sarà online il nuovo sito web, concepito come una piattaforma ispirazionale per raccontare destinazioni ed esperienze attraverso una narrazione fortemente visuale.