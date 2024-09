Gardinier, R&C: “Focus sui dipendenti, dobbiamo motivarli”

Motivare i dipendenti perché possano prendersi cura al meglio degli ospiti è fondamentale per le strutture d’alta gamma.

A sostenerlo Laurent Gardinier, presidente di Relais & Chateaux: “Attrarre e mantenere le persone all’interno della nostra organizzazione è essenziale – ha dichiarato alla Luxury Hospitality Conference – e l’ambiente di lavoro motivante è ciò che serve per soddisfare i dipendenti che, a loro volta, trasmettono serenità e soddisfazione agli ospiti”.

L’associazione compie 70 anni di vita, ma il suo obiettivo è sempre lo stesso: “Esprimere il meglio dell’accoglienza nelle comunità in cui siamo, con l’obiettivo di dare la migliore esperienza possibile. La nostra mission – conclude il presidente – è far sentire gli ospiti non in una camera d’albergo, ma a casa di qualcuno che ha creato un’ospitalità su misura per noi”.