Melià apre a Milano Residenza del Cardinale

Apre a Milano Residenza del Cardinale, che entra in The Meliá Collection e segna il debutto del marchio nel segmento delle residenze private per vacanza e l’arrivo nel capoluogo lombardo, andando ad affiancare la proprietà sorella Tenuta di Artimino in Toscana.

A pochi passi dalla Pinacoteca Ambrosiana, Residenza del Cardinale si fa portabandiera dell’impegno di The Meliá Collection verso un’ospitalità di lusso esperienziale d’eccellenza. Ospitata in un palazzo del XIII secolo, Residenza del Cardinale si svela dopo un importante progetto di restauro a opera di Studio Simonetti e Progetto CMR che ha saputo valorizzare il patrimonio storico dell’edificio migliorandone l’efficienza energetica e integrando i più moderni comfort.

Residenza del Cardinale accoglie i viaggiatori internazionali in 28 camere e suite, fra cui 3 penthouse signature con terrazzo privato, tutte dotate dei più moderni comfort. Andando oltre al semplice concetto di soggiorno, le residenze si configurano come luoghi da cui osservare e scoprire Milano attraverso esperienze speciali ispirate dalla bellezza.

Accanto alla Residenza, si trova anche l’intimo Nocciola Restaurant&Bar supervisionato dallo chef piemontese Carlo Zarri che dispone di 40 coperti interni e si affaccia sul suggestivo dehors nella corte interna storica, impreziosita da un progetto di landscape design, in grado di accogliere altri 30 posti.

“Siamo molto orgogliosi di questa nuova apertura sotto l’egida The Meliá Collection, che ci permette di completare l’offerta luxury del Gruppo in una destinazione chiave come Milano, dopo il successo di Meliá Milano, ME Milan Il Duca, INNSiDE Milano Torre Galfa e Palazzo Cordusio Gran Meliá – afferma Gabriel Escarrer Jaume, presidente e ceo di Meliá Hotels International –. Siamo certi che i nostri affezionati ospiti internazionali apprezzeranno la possibilità di vivere il capoluogo meneghino da una posizione privilegiata e in una dimensione più intima rispetto ai grandi hotel del centro. Residenza del Cardinale ci permette di rispondere alle esigenze dei viaggiatori contemporanei che ricercano la privacy di un soggiorno in una casa privata, senza voler rinunciare alla garanzia di un servizio di lusso ed esperienziale.”