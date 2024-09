Palazzo di Varignana, oasi di lusso sulle colline bolognesi. La gallery

Nel cuore delle colline bolognesi, il Palazzo di Varignana Resort & Spa si sta affermando come uno dei principali punti di riferimento per il turismo di lusso in Italia per la sua gamma di offerta di servizi che lo rendono una destinazione privilegiata per viaggiatori leisure, business e per il mercato Mice.

Grazie a un'offerta che coniuga benessere, gastronomia e cultura, la struttura si posiziona strategicamente per attrarre una clientela d'élite in cerca di esperienze raffinate e di qualità. Le sue 140 camere e suite, piene di comfort e arredate con eleganza, rappresentano una soluzione ideale sia per soggiorni leisure che per viaggi di business grazie a sale conferenze e spazi per eventi.

Il benessere è uno dei fattori chiave su cui punta il resort, con il centro benessere VarSana Spa, con oltre 3.700 metri quadrati dedicati alla cura del corpo e della mente oltre alla piscina esterna immersa nel grande giardino che si estende su una superficie di tre ettari, tra ruscelli pergolati di meli ornamentali e rose, un labirinto vegetale e una chicca: una carrozza di un treno reale adibita a ristorante.

Un altro elemento distintivo è la proposta enogastronomica, ottima meta per gli appassionati di viaggi gourmet. Il Ristorante Il Palazzo, premiato per la sua cucina che valorizza i prodotti del territorio, unisce tradizione e innovazione, offrendo ai visitatori esperienze culinarie autentiche. Sostenibilità e turismo responsabile sono elementi fondamentali per la struttura che ha investito in pratiche sostenibili, dall'agricoltura biologica alla gestione energetica efficiente.