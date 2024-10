Preferred lancia Live Like a Legend Experience Collection

Si chiama Live Like a Legend Experience Collection il nuovo prodotto di Preferred Hotels & Resorts che raggruppa una serie di esperienze esclusive da vivere presso alcuni degli hotel e resort della Collezione Legend.

“Siamo entusiasti di presentare la ‘Live Like a Legend’ Experience Collection, una serie di pacchetti di ultra-lusso, da regalare e regalarsi per la stagione delle feste 2024, presso gli hotel della nostra Collezione Legend in tutto il mondo - dice Lindsey Ueberroth, ceo di Preferred Hotels & Resorts -. Questa collezione è la prova tangibile del nostro impegno a fornire esperienze di viaggio che superano ogni aspettativa. Ognuna di queste esperienze rare ed esclusive consente ai viaggiatori di immergersi in un livello di lusso pari a solo a quello di un invito esclusivo.”

Le sei esperienze disponibili sono prenotabili esclusivamente tramite il VIP Desk di Preferred Hotels & Resorts.

Fra le proposte, spiccano Live Like the Ultimate Londoner presso T he Londoner , Singapore Splendor presso Artyzen Singapore , Timeless Coastal Perfection presso Shutters on the Beach a Santa Monica in California. E ancora The Art Immersion Experience presso Hotel Casa del Mar a Santa Monica, sempre in California, The Music City Getaway presso The Hermitage Hotel a Nashville nel Tennessee e The Lone Mountain Luxury Escape presso Montage Big Sky a Big Sky nel Montana.

Tutte le esperienze affiancano al soggiorno eventi memorabili, biglietti per spettacoli, visite private alle attrazioni culturali, momenti di benessere e pause gourmet.