Incidente nello scalo di Treviso: chiuso l’aeroporto

Oltre allo sciopero, per i passeggeri in arrivo o in partenza da Treviso c’è un ulteriore problema oggi. In seguito all’uscita di pista di un aeromobile da turismo, come precisa lo scalo in una nota pubblicata sul proprio sito web, l’operatività dell’aeroporto è temporaneamente sospesa.

L’aerostazione precisa inoltre che “i voli previsti in arrivo saranno dirottati presso altri scali. I voli in partenza restano in attesa fino al completamento delle verifiche necessarie”.

La situazione è comunque in evoluzione e lo scalo consiglia di rivolgersi per informazioni alla propria compagnia aerea.