The Ritz-Carlton debutta in Marocco, new entry a Rabat

The Ritz-Carlton sbarca per la prima volta in Marocco e inaugura The Ritz-Carlton Rabat, Dar Es Salam , nella capitale del paese. La struttura si trova immersa in 440 ettari di foresta e a pochi passi dal Royal Golf Dar Es Salam e offre 100 camere e 17 suite, tutte con terrazza privata affacciata sulla piscina e sui giardini, tra cui una Royal Suite di 180 metri quadrati in uno stile che mescola opulenza e tradizione.

Punti forti del nuovo Ritz-Carlton Rabat sono senza dubbio gli spazi esterni con la piscina monumentale, le fontane e i mosaici che arricchiscono una vera e propria oasi di pace. La spa è dotata di saune, hammam, dieci sale massaggi e due suite di coppia e una vasca interna ispirata alle antiche terme romane. La Grand Ball Room può ospitare fino a 400 persone, mentre l’offerta culinaria è data dalla Mediterranean Brasserie per colazioni à la carte, pranzi gourmet e cene raffinate, la Lobby Lounge, il ristorante bar della piscina Palapa e lo speakeasy Blind Tiger, ispirato agli anni ’20.