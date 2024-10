Valle d’Aosta Vacanze si presenta a Rimini dopo il rebranding

Valle d’Aosta Vacanze, tour operator specializzato in soggiorni e itinerari nella più piccola regione italiana, sarà a TTG Travel Experience 2024, allo stand della Regione (C5/124-218). Si tratta di un rebranding di VdA Holidays, da molti anni già sul mercato e molto apprezzato, e sarà guidato da Remo Prodoti, che è anche titolare dell’agenzia di viaggi Valtravel.

“Siamo specializzati sulla destinazione da sempre: io e i miei collaboratori arriviamo da Eurotravel, operatore che da specialista sulla Valle d’Aosta, è poi diventato uno dei più importanti tour operator nazionali – commenta Remo Prodoti -. Valle d’Aosta Vacanze nasce da una costola di Valtravel e avrà un ruolo strategico in una prospettiva di sviluppo. Abbiamo iniziato investendo in risorse umane e ben presto potenzieremo il commerciale con l’obiettivo di visitare le agenzie di viaggi di tutt’Italia per presentare il nostro prodotto. Tra gli obiettivi, sicuramente aumentare il traffico gruppi, comparto che ci ha dato e continua a darci soddisfazioni”.