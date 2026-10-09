TTG Agenzie - Ormai le emergenze sono all’ordine del giorno: le crisi continue stanno cambiando il lavoro degli agenti di viaggio?

Sì, assolutamente. Crisi ed emergenze hanno trasformato non solo il lavoro degli agenti di viaggio ma anche la sua percezione da parte dei clienti. Non è più sufficiente conoscere le destinazioni e costruire itinerari ben organizzati appoggiandosi a fornitori affidabili: oggi il lavoro prosegue ben oltre la conferma del viaggio.

Quando il cliente parte è fondamentale restare aggiornati, seguirlo nelle diverse fasi della vacanza e intervenire in caso di imprevisti. Il valore aggiunto dell’agente di viaggio emerge anche e soprattutto in questa fase: il cliente apprezza l’idea di poter contare su un’assistenza sicura e affidabile, raggiungibile in ogni momento.

La reperibilità è diventata un altro requisito: fortunatamente la tecnologia in questo ci aiuta, possiamo comunicare, verificare informazioni e attivarci praticamente ovunque e in qualsiasi momento. Ma rimane una responsabilità importante, perché rispetto al passato si lavora con meno tranquillità e con la consapevolezza che un’emergenza può presentarsi in qualunque momento.

È anche uno dei motivi che mi hanno portato a scegliere di non lavorare completamente da sola e di entrare in un gruppo come Euphemia. Sapere di avere alle spalle la struttura di Lab Travel, con reparti operativi in grado di intervenire in tempo reale, fa una differenza enorme. Ci sono situazioni troppo delicate, e ormai anche troppo frequenti, per pensare di poter gestire tutto in autonomia, senza che il lavoro finisca per invadere completamente la vita personale. Avere una squadra che ti supporta significa poter garantire al cliente un’assistenza più efficace e, allo stesso tempo, continuare a fare questo mestiere con maggiore serenità.

Jessica Rocchi - Personal Voyager Euphemia Lab Travel

Il tema sarà affrontato durante TTG Travel Experience nel corso dell’evento “Esistere nelle tempeste perfette. Come il turismo organizzato può guidare il mercato e non subirlo nell’era della ‘Permacrisi’”, in programma il 15 ottobre dalle 14.30 alle 15.30 in Italy Arena.